كيف تدار الأزمات؟.. مقال عمرو موسى روشتة مهمة للتعامل مع جائحة كورونا

استعرض الإعلامي محمد موسى، مقال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بجريدة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان "في قبضة كورونا".





وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن عمرو موسى كتب أثناء أيام العزل بأحد المستشفيات الحكومية مقالا تحت عنوان "في قبضة كورونا"، لافتا إلى أنه ألقى الضوء على تأثير هذه الجائحة في العالم من جانب، وما يتوجب علينا فعله من جانب آخر وشرح وجهة نظره في ضرورة إعادة التفكير في تركيز جهود إصلاح النظام الدولي، وتعزيز الاستثمار في مجال الصحة العامة، والمصل والدواء، والمستشفى والطبيب.





وتابع أن المقال سجل روشتة مهمة للتعامل مع مثل هذه الجائحة .. الخلاصة هنا أننا أمام رجل اعتاد أن يتعامل بكل جدية مع كل موضوع، رجل نتعلم منه كيف تدار الأزمات وبحكمة.. أتمنى من المولي عز وجل أن يتمم شفاء عمرو موسي هو وحرمه وأطلب من كل محبيه أن يدعوا له بالشفاء لكي يتجاوز هذه الأزمة.