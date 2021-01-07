جامعة حلوان: مستشفى الطلبة جاهز لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا

أكدت جامعة حلوان، جاهزية مستشفى الطلبة فى مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا وتجهيزه بالعديد من الخدمات الطبية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب بالجامعة والمستشار الطبي لرئيس الجامعة والدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.





أوضحت الجامعة أن المستشفى يقوم بالكشف والعلاج على الأمراض المزمنة وصرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفي الطلبة وذلك من خلال عيادة مستقلة عن بقية العيادات، كما يقوم المستشفى بعمليات تعقيم وتطهير يومى وبشكل دوري القضاء على اى فيروسات والوقاية من جميع الامراض.





وأشارت الجامعة إلى أن وحدة الغسيل الكلوى تقوم بعملها داخل المستشفى ويتم توفير وسائل جميع وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي المسئول عن وحدة الغسيل الكلوي .





وأعلنت جامعة حلوان والادارة الطبية للجامعة عن بعض النصائح للطلاب والعاملين بالجامعة للمساعدة في الوقائية من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وذلك في إطار حرصها الدائم على سلامة الطلاب و العاملين بها و كافة المواطنين و للحد من انتشار الوباء .





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وشملت هذه النصائح ما يلي :





- ارتداء القناع الطبى " الكمامة " باستمرار .

- غسل اليدين بصفة مستمرة .

- قياس درجة الحرارة باستمرار .

- الحفاظ على مسافة آمنة بين الاخرين و الالتزام بالتباعد .





وحددت جامعة حلوان ارقام هواتف التواصل مع الإدارة الطبية بالجامعة فى حالة شعور أي طالب او عامل بالجامعة بأى من أعراض كورونا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:





01065738847

01145632478



