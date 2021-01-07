لراغبى عمل دراسات عليا بعلوم حلوان.. تعرف على مواعيد فتح باب التقديم

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن فتح باب التقديم بالدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني لعام الدراسي الجامعي 2020/2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتوراة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.





وحددت الكلية ابتداء من يوم الجمعة 1 يناير وحتى يوم الأحد الموافق 7 فبراير مواعيد لتلقى طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بالكلية.





وأشارت الكلية إلى أن أعمال التقديم تتم فى داخل مقر الكلية بالحرم الجامعي بعين حلوان، وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم طلب الالتحاق بالدراسات العليا.





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وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .





ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

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و ذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.



