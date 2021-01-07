بعد توليه إدارة اتحاد الكرة.. أحمد مجاهد ضيف إبراهيم عيسى في حديث القاهرة

يستضيف إبراهيم عيسى الليلة في برنامجه"حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري، وذلك في أول حوار تليفزيوني له منذ توليه هذه المهمة.





سيجيب المهندس مجاهد على الأسئلة الأصعب التي تشغل جماهير الكرة والوسط الرياضي حاليا.. لماذا يهاجمه الإعلام منذ تعيينه؟.. ما حقيقة إلغاء استخدام الڤار في مباريات الدوري المصري؟





وسيرد أحمد مجاهد على هل يجمد الفيفا نشاط كرة القدم في مصر ؟.. وما أسباب اشتعال التعصب بين الأهلي والزمالك؟





"حديث القاهرة" يذاع التاسعة مساء يوميا علي قناة "القاهرة والناس".