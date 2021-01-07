ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من النيابة العامة السعودية

الخميس 07/يناير/2021 - 08:32 م
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
كشفت النيابة العامة السعودية عن عقوبة ممتهني المهن الطبية دون ترخيص حيث حظر القانون السعودي مثل تلك الأفعال وحرمها وغلظ عقوبتها. 

واكدت النيابة العامة بحسب ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية  أنه يُحظر استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.

وبينت النيابة العامة السعودية أن  عقوبة من يمارس مهنة صحية بشكل غير مشروع السجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت النيابة العامة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق ، عن عقوبة العنف ضد المرأة في القانون السعودي، التي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة. 

ونص القانون الذي نشرته النيابة العامى، في الاحتفال  باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على أن الغرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى سنة، وتضاعف في حال التكرار، بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة أو الإساءة لها جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا أو التهديد بذلك. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية تكشف عقوبة إنشاء مواقع إلكترونية للجماعات الإرهابية

السجن سنة.. النيابة السعودية تحذر من العنف ضد المرأة

جامعة جنوب الوادى تشارك فى حملة "الـ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة

أشغال شاقة مؤقتة.. تعرف على عقوبة مخالفي قرار منع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة

بيان عاجل من النيابة العامة السعودية

بعد تطبيق غرامة الـ 50 جنيها .. ننشر عقوبات المخالفين لإجراءات كورونا

ترشيحاتنا

وفاة أول امرأة حامل بفيرس كورونا في البحيرة

مطلب عاجل من الأمن الداخلي الأمريكي لـ ترامب بعد اقتحام الكونجرس

علاج برد الظهر .. إليك أفضل الأدوية والوصفات الطبيعية

48 ساعة لرفع الحصانة.. مرتضى منصور يواجه المجهول.. وهؤلاء أبرز المستبعدين

صحة البحيرة توضح حقيقة نقص الأكسجين في مستشفى الصدر بدمنهور.. شاهد

تحذير شديد اللهجة من النيابة العامة السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج عصب الأسنان

نشرة المرأة والصحة.. طريقة إخراج البلغم من الرئتين.. الزنجبيل يقوي المناعة ويحارب الالتهابات.. علاج عسر الهضم بحيل مجربة.. تخلصي من تورم القدمين بهذه الوصفات

5 فوائد لن تصدقها عند استخدام ماء الأرز للشعر