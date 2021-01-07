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أخبار العالم

العسومي: نقف ضد كل محاولات المساس بأمن واستقرار الدول العربية

الخميس 07/يناير/2021 - 08:42 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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ميس رضا
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن البرلمان العربي سيقف ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدول العربية أو التدخل في شئونها الداخلية.

وأوضح "العسومي"، فى ندوة صحفية أقيمت اليوم،  أن رؤية البرلمان العربي تقوم على أولوية التسوية السياسية لكافة الأزمات والصراعات القائمة في المنطقة، ويدعم كل الجهود العربية والدولية التي تدفع في هذا الاتجاه، مضيفًا أن التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية العربية تعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الأزمات.

وحول مبادرة ملتقى الحوار العربي التى أطلقها البرلمان العربي مؤخرًا، لفت"العسومي"، إلى أن المبادرة تهدف إلى تأسيس فكر جديد تتم في إطاره مناقشة القضايا العربية بكل شفافية، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق من أجل النهوض والارتقاء بواقع الأمة العربية. 

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن سياسات التعافي من جائحة كورونا في العالم العربي لا يجب أن تقتصر على الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية فقط، وإنما يجب أن يكون للبرلمانيين العرب دور فاعل في هذا الشأن، منوهًا إلى أن البرلمان العربي وفي إطار الاضطلاع بدوره في قيادة الجهود البرلمانية المطلوبة للتعافي من هذه الجائحة في الدول العربية، يعمل على إعداد عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية الموحدة.
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