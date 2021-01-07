العسومي: نقف ضد كل محاولات المساس بأمن واستقرار الدول العربية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن البرلمان العربي سيقف ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدول العربية أو التدخل في شئونها الداخلية.





وأوضح "العسومي"، فى ندوة صحفية أقيمت اليوم، أن رؤية البرلمان العربي تقوم على أولوية التسوية السياسية لكافة الأزمات والصراعات القائمة في المنطقة، ويدعم كل الجهود العربية والدولية التي تدفع في هذا الاتجاه، مضيفًا أن التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية العربية تعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الأزمات.





وحول مبادرة ملتقى الحوار العربي التى أطلقها البرلمان العربي مؤخرًا، لفت"العسومي"، إلى أن المبادرة تهدف إلى تأسيس فكر جديد تتم في إطاره مناقشة القضايا العربية بكل شفافية، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق من أجل النهوض والارتقاء بواقع الأمة العربية.



