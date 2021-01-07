ضبط مخالفات مرورية وتموينية وتعدٍ على أملاك الدولة بمطروح

نظمت مديرية أمن مطروح عددا من الحملات الامنية لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحى.









تمكنت شرطة المرور والمرافق بمطروح من تحرير 442 محضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية في الفترة من 3 الى 7 يناير الجارى.

كما كثفت مديرية امن مطروح الجهود الأمنية خلال يومى 3 و4 يناير 2021 لتحقيق الأمن فى الشارع المطروحى وشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون، وفرض السيطرة الامنية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.





أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد 20 قضية تموينية ما بين غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.





كما حرر قسم مرافق مطروح عدد 13 محضر إشغال طريق وبائع متجول ، و مخالفة نظافة.





وتمكنت ادارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة على الطريق الدولى الساحلى والأكمنة المتحركة داخل المدن من ضبط 580 مخالفة مرورية متنوعة.



