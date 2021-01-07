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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب سيبقى رجلًا بلا وطن بسبب عنف الكابيتول

الخميس 07/يناير/2021 - 08:54 م
ماتيس وترامب
ماتيس وترامب
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على صالح
أصدر رئيس البنتاجون السابق جيمس ماتيس هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وألقى باللوم عليه في أعمال العنف التي وقعت يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول الأمريكي، والتي شهدت اقتحام المتظاهرين للمجمع والاستيلاء على مجلس الشيوخ بينما تحرك الكونجرس للمصادقة رسميًا على نتائج الهيئة الانتخابية، مؤكدا فوز بايدن.

وقال ماتيس في بيان صحفي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن "هجوم اليوم العنيف على مبنى الكابيتول، محاولة لإخضاع الديمقراطية الأمريكية من خلال حكم الغوغاء، تم تحريضه من قبل السيد ترامب".


وأضاف رئيس البنتاجون السابق، أن "استخدام ترامب للرئاسة جاء لتدمير الثقة في انتخابنا وتسميم احترامنا لإخواننا المواطنين قد تم تمكينه من قبل قادة سياسيين زائفين ستعيش أسماؤهم في العار باعتبارها ملامح جبن".

واقترح الجنرال المتقاعد: "دستورنا وجمهوريتنا سوف يتغلبان على هذه الوصمة، وسوف نجتمع نحن الشعب مرة أخرى في جهودنا التي لا تنتهي لتشكيل اتحاد أكثر كمالا، في حين أن السيد ترامب يستحق بجدارة أن يُترك رجلًا بلا دولة".

ملاحظات ماتيس رددها رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لترامب جوزيف دانفورد، الذي ألقى باللوم على الرئيس في "تهيئة الظروف" لأعمال عنف يوم الأربعاء من خلال "تقويض الانتقال السلمي وفقًا لدستورنا" ودعا الأحداث في الكابيتول "اعتداء شائن على ديمقراطيتنا".

ووصف مارك إسبر، وزير دفاع ترامب السابق، الذي أقيل في نوفمبر وسط خلافات حول خطط الرئيس للانسحاب من العراق وأفغانستان، أحداث الأربعاء بأنها "مروعة وغير أمريكية" معربًا عن ثقته في أن الجيش الأمريكي "سيبقى بعيدًا عن السياسة، وأن يظل وفيا لقسمه الذي أقسمه على دعم الدستور والشعب الأمريكي والدفاع عنه ".

ويوم الأحد، كتب إسبر وماتيس ونائب الرئيس السابق ديك تشيني وآخرون مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست يحثون فيه القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر ومرؤوسيه على الامتناع عن "أي أعمال سياسية من شأنها تقويض نتائج الانتخابات أو إعاقة نجاحها". 

وأعطى ترامب وظيفة إسبر بعد أن أعرب عن إحباطه من رفض البنتاغون لمحاولاته لخفض أعداد القوات الأمريكية في الخارج. 

وفي نوفمبر، تفاخر الممثل الخاص للولايات المتحدة السابق لسوريا جيم جيفري علانية بالكذب على ترامب بشأن الأعداد الحقيقية للقوات في سوريا.

أما بالنسبة لماتيس، فقد تشاجر ترامب مع وزير الدفاع السابق في نوفمبر بشأن مقال افتتاحي في مجلة الشؤون الخارجية أعرب فيه الجنرال المتقاعد عن أمله في أن يتبع بايدن سياسة "أمريكا أولًا" التي يتبناها ترامب، مشيرًا إلى أنه "عمليًا،" أمريكا أولًا "قصدت" أمريكا وحدها ". 

ورد ترامب على الانتقادات بالقول إنه كان ينبغي عليه إقالة ماتيس قبل وقت طويل من ذلك.

واستقال جيمس ماتيس من منصبه كوزير للدفاع في أواخر عام 2018 بعد عدم موافقته على خطط ترامب للانسحاب من سوريا. 

وفي أواخر عام 2020، وصف الرئيس ماتيس بأنه "أكثر جنرالات العالم مبالغًا فيه" وقال إنه "كان يجب أن يطرده عاجلًا" بعد أن حث الجنرال السابق في مشاة البحرية جو بايدن على التخلي عن استراتيجية ترامب "أمريكا أولًا".
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