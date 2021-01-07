بيان مهم من الخطوط القطرية بشأن المجال الجوي السعودي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن بدء إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورج عند الساعة 20.45 مساء هذا اليوم، 7 يناير.









وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت أمس الأربعاء، عودة الرحلات الجوية مع عاصمة عربية جديدة بعد عودة الطيران مع المملكة العربية السعودية.









وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان إنها ستستأنف رحلاتها اليومية إلى مسقط اعتبارًا من 7 يناير، مع استئناف رحلاتها الأسبوعية إلى صلالة اعتبارًا من 1 يناير 2021.









ويأتي ذلك عقب تطوير اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط الجوية القطرية والطيران العُماني، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الناقلتين، وإتاحة المزيد من خيارات السفر إلى عدد كبير من الوجهات أمام مسافريها.



