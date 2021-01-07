برلماني: روابط الوحدة الوطنية قوية.. وكل محاولات تفريق نسيجي الأمة فشلت

هنأ النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، جموع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يعيد الأيام والأعياد بكل الصحة والسعادة والرخاء، وأن يديم المحبة على وطننا العزيز مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال عبد العال في بيان له اليوم، إن أهم ما يميزنا هو صخرة الوحدة الوطنية على مر التاريخ بين المسلمين والأقباط، والتي فشل الاستعمار والاحتلال والقوى الشريرة أن تنال منها رغم جهودها الحثيثة في ذلك.





وأشار عضو مجلس النواب إلى السعادة التامة التي تغمر الوطن، رغم الظروف العصيبة التي تمر بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا والسبب حالة الاستقرار والأمن والرخاء والتنمية وتواصل جهود الإعمار، مضيفا انه بفضل القيادة الحكيمة لمصر جنبنا الله ويلات الحروب الأهلية والميليشيات والفوضي كما هو الحال في العديد من الدول العربية.





وشدد عبد العال ، على أنه في يوم العيد لا يسعنا الا تقديم خالص وأرق التهاني لقداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الاخوة الاقباط تهنئة بعيد الميلاد المجيد، واحتفاءً بالوحدة المصرية الوطنية البارزة والقضاء على شوكة الإرهاب التي حاولت على مدى السنوات ما بين عام 2011 و2013 ان تدنس أرض مصر بالعديد من التفجيرات والأعمال الاجرامية، لكن بفضل القيادة الحكيمة لمصر فقد تمت استعادة الاستقرار والأمن في كل ربوع البلاد وفتح آفاق هائلة للعمران والتطور والنهضة.