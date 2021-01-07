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نيفين جامع: جائحة فيروس كورونا غيرت أولويات وزارة التجارة والصناعة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:12 م
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
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البهي عمرو
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تولت وزارة الصناعة منذ عام ماضى، موضحة أن هذه السنة كانت صعبة على العالم وليس على مصر فقط.

وأضافت خلال برنامج " الصنايعية" المذاع على قناة النهار، أنها منذ تولى الوزارة وضعت خطة للسير عليها، مؤكدة أن تنمية الصناعة ومضاعفة الإنتاج كان هدفا رئيسيا منذ تولى مهام الوزارة.

ولفتت إلى أنها بدأت العمل على حل جميع المشكلات التى تواجه رجال الصناعة، ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة، وجذب الاستثمار لمصر.

وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا غيرت أولويات الوزارة خلال فترة الأزمة، وأصبح التركيز على استمرار العملية الانتاجية وعدم تأثر العمال واستمرار النشاط بشكل عام.

وأوضحت أن الوزارة نجحت فى توفير المستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا وذلك بفضل التكامل بين مؤسسات الدولة.
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