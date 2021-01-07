غير رسمية.. رئيس الوزراء السوداني يزور الإمارات

أفاد مكتب رئيس الوزراء السوداني بتوجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم الخميس إلى الإمارات، في زيارة غير رسمية تمتد لبضعة أيام، لإجراء فحوصات طبية روتينية.





وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك " أعلن في وقت سابق إصدار القرار الجمهوري رقم (٢٠٦)لسنة ٢٠٠٥م والقاضي بنزع ملكية أراض حكومية بالولاية الشمالية.





جاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك استنادًا على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة٢٠١٩م بإلغاء القرار الجمهوري رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٥ القاضي بنزع ملكية أراض حكومية بالولاية الشمالية لغرض قومي عام على أن تؤول ملكية الأراضي المشمولة بالقرار عاليه الى حكومة السودان ‏(الولاية الشمالية) وفق أسس.





وأشار المكتب الي ان الأسس هي " الأراضي التي تم نزعها ولم يتم تخصيصها تعود الى الوضع الذي كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم (٢٠٦)لسنة ٢٠٠٥، وكذلك إلغاء تخصيص الأراضي التي تم نزعها ولم تستثمر أو تستصلح بالإضافة الي نزع المساحات غير المستثمرة من الأراضي التي تم تخصيصها واستثمار جزء منها علي ان يتم إشراك حكومة الولاية والجماعات المحلية في معالجة القضايا الناشئة عن تخصيص الأراضي.



