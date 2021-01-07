بعد والتر بواليا.. قناة الأهلي: صفقة جديدة خلال ساعات.. فيديو

أعلن إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي، أنه سيتم إبرام صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتنضم إلى صفوف القلعة الحمراء.





ونجح النادي الأهلي بشكل رسمي في ضم والتر بواليا مهاجم فريق الجونة بعد إتمام التفاصيل المالية والتعاقدية مع نادي الجونة بشكل رسمي، وانضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء.



