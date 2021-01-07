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رياضة

بعد والتر بواليا.. قناة الأهلي: صفقة جديدة خلال ساعات.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 09:07 م
ايهاب الخطيب
ايهاب الخطيب
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محمد رشاد
أعلن إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي، أنه سيتم إبرام صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتنضم إلى صفوف القلعة الحمراء. 

ونجح النادي الأهلي بشكل رسمي في ضم والتر بواليا مهاجم فريق الجونة بعد إتمام التفاصيل المالية والتعاقدية مع نادي الجونة بشكل رسمي، وانضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء. 

وأكد «الخطيب» في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الصندوق الأحمر» المذاع عبر قناة النادي الرسمية أن النادي بات قريبا للغاية من إتمام صفقة ثانية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهناك بعض التفاصيل التي تؤجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.
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