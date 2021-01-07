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اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره القبرصي.. السيسي يؤكد مواصلة مصر آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.. و أناستاسيادس يشيد بمتانة العلاقات بين البلدين

الخميس 07/يناير/2021 - 09:11 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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محمد عبد المنعم
خلال اتصال مع رئيس جمهورية قبرص
السيسى يؤكد مواصلة مصر آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان
الرئيس القبرصى: 
نتطلع لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي
ويؤكد: 
نحرص على مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان


تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص. 

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاتصال تناول بحث عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص خاصة التعاون في مجال الطاقة في اطار منتدى غاز المتوسط، بالاضافة الي التشاور وتبادل الرؤي بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية فى اطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين في منطقة شرق المتوسط. 


وأعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي تجاه كافة  القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات، ومؤكدًا تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة مع مصر، فضلًا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

من جانبه؛ اثني الرئيس السيسي علي التطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين والمنعكس في الحرص المتبادل للتنسيق والتشاور المنتظم تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا مواصلة مصر تفعيل أطر التعاون مع قبرص علي المستوي الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
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