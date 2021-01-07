أكثر الأيام قتامة.. بايدن: كل من شارك في اقتحام الكونجرس إرهابيون

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، باحترام الدستور الأمريكي، في كلمة له اليوم الخميس، على خلفية اقتحام عدد من أنصار سلفه دونالد ترامب الكونجرس، الليلة الماضية.





وقال بايدن إن ترامب حاول استخدام الغوغاء لإسكات أصوات الناخبين، مشيدًا بجهود الجهاز القضائي الأمريكي.





وأشار إلى أن أمس كان واحدًا من أكثر الأيام قتامة في تاريخ أمريكا، مؤكدا أنه كان فوضى خالصة.





ولفت إلى أن من شارك في أحداث اقتحام الكونجرس أمس، إرهابيون محليون، موضحًا أنه لم يكن مفاجئًا لأن الرئيس ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات.





وأكد أن الهجوم على الكونجرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي، موضحا أن ادعاءات ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أي أسس قانونية.



