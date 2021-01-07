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أخبار العالم

أكثر الأيام قتامة.. بايدن: كل من شارك في اقتحام الكونجرس إرهابيون

الخميس 07/يناير/2021 - 09:12 م
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، باحترام الدستور الأمريكي، في كلمة له اليوم الخميس، على خلفية اقتحام عدد من أنصار سلفه دونالد ترامب الكونجرس، الليلة الماضية.

وقال بايدن إن ترامب حاول استخدام الغوغاء لإسكات أصوات الناخبين، مشيدًا بجهود الجهاز القضائي الأمريكي.

وأشار إلى أن أمس كان واحدًا من أكثر الأيام قتامة في تاريخ أمريكا، مؤكدا أنه كان فوضى خالصة.

ولفت إلى أن من شارك في أحداث اقتحام الكونجرس أمس، إرهابيون محليون، موضحًا أنه لم يكن مفاجئًا لأن الرئيس ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات.

وأكد أن الهجوم على الكونجرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي، موضحا أن ادعاءات ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أي أسس قانونية.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

ويعني تمديد حالة الطوارئ 15 يوما أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.
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