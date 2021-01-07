جهاز مناعتهم أقوى.. استشاري مناعة يكشف سبب تكوين جسم الأطفال للأجسام المضادة







وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية دى ام سى، أن الأطفال يعانون كثيرا من نزلات البرد وينتج عنه تكوين أجسام مضادة للفيروسات وهو ما يفسر عدم إصابتهم الشديدة بعدوى فيروس كورونا.









وأشار إلى أن الأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر يكونون أكثر عرضة للإصابة بـكورونا، مشيرا إلى أن التأثير غير المباشر لعدوى كورونا للأطفال يتعلق بالحالة النفسية وفقا للدراسات العلمية لافتا إلى أن مصر تواجه قلة فى إصابات فيروس كورونا فى موجته الثانية.













وطالب باتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية واستعمال اليد اليسرى بديلا عن اليمين لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.

قال الدكتور محمد إمام، عضو لجنة أبحاث كورونا فى الكلية الملكية ببريطانيا، إن فيروس كورونا على الأطفال له تأثيرات هامة بشكل مباشر وغير مباشرة، لافتا إلى التأثير المباشر مرتبط بالعدوى، مشيرا إلى أن الأقل سنا هم الأقل عرضة للإصابة مؤكدا أن الجهاز المناعى قوى فى جسم الأطفال ويهاجم الفيروسات.