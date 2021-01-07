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طاهر: تمثال الملك رمسيس الثاني سيكون في استقبال ضيوف المتحف المصري الكبير

الخميس 07/يناير/2021 - 09:36 م
منة الله طاهر منسق
منة الله طاهر منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير
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محمود محسن
أكدت منة الله طاهر منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير أنه خلال العام الحالي سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم العام الماضي لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وأضافت "طاهر" خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه سيتم العمل على إتباع الإجراءات الإحترازية بما يليق بمصر ومكانتها العظيمة.

وتابعت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، ان المتحف سيحتوي على الكثير من الحضارة المصرية القديمة منذ بداية الاسرات حتى الحضارة الرومانية وسيرصد لحظات القوة والضعف وأبرز السمات الفنية.

وأشارت "طاهر" إلى أنه بما يخص الزيارات سيكون تمثال الملك رمسيس الثاني فى استقبال ضيوف المتحف وسيكون الدرج العظيم به للعديد من الاثار العظيمة والتى تزن أطنانا.

وقالت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير إن المفاجأه الضخمة للمعرض والتي سيتم عرضها يوم الافتتاح وعندما يدخل الزائر سيقابله ميدان المسلة المعلق أمام واجهة المتحف ولاول مرة يتم عرضها.
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