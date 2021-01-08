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تعليم

التعليم : مناهجنا الجديدة ستقضي على التنمر وعدم احترام الآخر

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:53 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو جديد عن نظام التعليم 2.0 المصري الجديد .

وقد أكد هذا الفيديو أن العالم مؤخرا اهتم بالمهارات التي لابد ان يتم اكسابها للطلاب ليسطيعوا مواجهة المستقبل الذي لا يعلم احد عنه شئ، ، وفي 2015 قامت منظمة اليونيسيف بوضع اطار تعليم المهارات الحياتية والمواطنة عبارة عن 12 مهارة حياتية المفترض ان يكتسبهم التلاميذ في مراحل التعليم الاولى ، وفي سنة 2018 اطلقت المنظمة الدولية للتعاون والتنمية مشروع اسمه التعليم 2020 مستقبل التعليم والمهارات ، لمساعدة الدول على تطوير انظمة التعليم الموجودة فيها.

وقال الفيديو أنه عندما بدء الخبراء المصريين في بناء المناهج الجديدة ، كانوا حريصين على ان مؤشرات التعلم المتبعة حول العالم تكون هي نفس مؤشرات التعلم المتبعة عندنا .

وأكد الفيديو : ان نظام التعليم الجديد يستهدف اكساب الطلاب المهارات الحياتية لتنعكس على اداءهم وممارساتهم سواء داخل المدرسة او في الحياة بوجه عام ، بحيث يتم ربط التعلم بالحياة ، ويخرج المتعلم لديه رغبة وشغف دائم على التعلم وتطوير الذات بشكل مستمر ، وان يكون لديه قدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .

وشدد الفيديو على ان نظام التعليم الجديد يسعى للقضاء على بعض الظواهر السلبية مثل التنمر وعدم احترام الاخر ، مشيرًا أنه لذلك تم تضمين المناهج قيم مثل الحب والرحمةوالاحترام والمثابرة والاتقان والامانة.


وأكد الفيديو أن الهدف هو ربط التلميذ بقضايا مجتمعية ليفكر في حلول لهذه القضايا ، من خلال الانشطة التي يتم تنظيمها داخل الفصل مثل انشطة الحفاظ على البيئة.
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