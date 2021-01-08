هل يجوز المسح على الحجاب حال الوضوء خارج المنزل؟ .. أمين الفتوى يكشف الحل

زيارة القبور تجوز في أي يوم من أيام الأسبوع وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتعاظ والتذكرة بالموت والسعي الدائم للعمل الصالح وعدم ارتكاب الذنوب والمعاصي ، الكثير من المواطنين خص يوم الجمعة بزيارة المقابر والدعاء للمتوفي من منطلق ان يوم الجمعة فيه ساعة إجابة فقد تصادف ذلك دعوة للميت وتستجاب .





ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه : هل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة قبر والدي المتوفي ؟ .





أجابت اللجنة : يستحب زيارة المقابر والدعاء للأموات في أي وقت دون الألتزام بوقت محدد ، إلا ان يوم الجمعة فيه ساعة إجابة ويوم عيد للمسلمين فنلتمس فيه البركة والدعاء للأحياء والاموات .





ويستدل على جواز الزيارة بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها: أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.





هل يشعر الموتى بالزيارة ؟





أجمع العلماء أن الروح تبقى في البرزخ وهو مابين الحياة والدنيا والحياة الىخرة من يوم الموت الى يوم البعث والنشور حية مدركة تسمع وتبصر وتسبح في ملك الله وتتواصل بالأرواح الاخرى .





وقال ابن القيم في كتابه إن المتوتى تدنوا أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم .





أفضل دعاء للمتوفي

اللهم اغفر له وارحمه واجعله من ساكني فردوسك الأعلى .

اللهم نور له قبره واجعله روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار .

اللهم آنس وحشته ووسع مدخله ، واعذه من عذاب القبر .

اللهم ارحمه رحمة واسعة و اشمله بعفوك .

اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود .

اللهم ارزقه لذة النظر الى وجهك الكريم .

اللهم انه عبدك وضيفك فجد عليه بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين واكرمه بعفوك يا أكرم الأكرمين .







