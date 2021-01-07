توب ولجن.. إيمان العاصي تثير الجدل في صالة الجيم
الخميس 07/يناير/2021 - 09:46 م
نشرت الفنانة إيمان العاصى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتألقت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، أثناء ممارسة الرياضة فى احدى صالات الجيم، مرتدية توب اسود ولجن اسود، وكاب رياضيا باللون الاحمر.
ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان البسيطة التى اعتمدت فيها على إبراز بشرتها الحقيقية.
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يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن المشاركة في أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهونة بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا. وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها. وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، وتبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.