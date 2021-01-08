بهية تستغيث بمحافظ الغربية: أنقذوني وأمي المسنة من التشرد بالشوارع.. شاهد

مأساة حقيقية تعيشها بهيه حسنى رمضان ، ووالدتها المسنه المريضه بأمراض مزمنة و البالغة من العمر 80 عاما ، المقيمة فى كشك بمحلة زياد التابعه لمركز سمنود محافظة الغربية ، بعدما طلب منهم مجلس مدينة " محله زياد " ترك الكشك لإزالته مدعين مخالفته، بالإضافة إلى ضيق الحال الذى يعيشون فيه.





وتقول فى رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها " بين الناس على موقع صدى البلد : أنا وأمى ساكنين فى كشك زى عيشه أنا اتولدت فيه وملناش مأوه غيره ولدى متوفى وأنا وحيدة وأعول أمى اللى عندها 80 سنة ومريضة ومش بتقدر تمشى الكشك ده بقاله أكتر من خمسين سنة، وداخله عداد كهرباء وعداد مياه ، و فوجئت بإن " مجلس مدينة محله زياد " عايزين يزلونا ، وقالوا أنتم فى شارع ، ومن قبل قالو أنتم أملاك دولة.





وأضافت : أنا مليش حد غير ربنا ولا عم ولا خال وهيرمونا فى الشارع أنا وأمى المسنة، أنا مستقبلى ضاع عشان أخدم أمى إلى تعبت كتير عشان تربينى أنا حاصلة على بكالريوس بدرجة امتياز بس نصيبى كده ضحيت بمستقبلى عشان أرعى أمى بعد وفاة والدى مقدرش أسيبها لأن أنا رجليها.





وأشارت : انا بستنجد بالمسئولين و سيادة المحافظ من مجلس مدينة محله زياد عايزين يزلونا بحجه ان احنا مخلفين فى الشارع وقفلو الشارع من عندنا علشان يزلونا وقالو لينا القوه هتيجى تهد الكشك على دماغكم طيب اروح فين بأمى والله امى ماهتقدر تتحمل تنام فى الشارع ساعه من البرد هتموت وانا ماليش غيرها .





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