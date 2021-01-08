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بين الناس

بهية تستغيث بمحافظ الغربية: أنقذوني وأمي المسنة من التشرد بالشوارع.. شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
مأساة حقيقية تعيشها بهيه حسنى رمضان ، ووالدتها المسنه المريضه بأمراض مزمنة و البالغة من العمر 80 عاما ، المقيمة فى كشك بمحلة زياد التابعه لمركز سمنود محافظة الغربية ، بعدما طلب منهم مجلس مدينة " محله زياد " ترك الكشك لإزالته مدعين مخالفته، بالإضافة إلى ضيق الحال الذى يعيشون فيه.

وتقول فى رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها  " بين الناس على موقع صدى البلد : أنا وأمى ساكنين فى كشك زى عيشه أنا اتولدت فيه وملناش مأوه غيره ولدى متوفى وأنا وحيدة وأعول أمى اللى عندها 80 سنة ومريضة ومش بتقدر تمشى الكشك ده بقاله أكتر من خمسين سنة، وداخله عداد كهرباء وعداد مياه ، و فوجئت بإن " مجلس مدينة محله زياد " عايزين يزلونا ،  وقالوا أنتم فى شارع ، ومن قبل قالو أنتم أملاك دولة.

وأضافت : أنا مليش حد غير ربنا ولا عم ولا خال وهيرمونا فى الشارع أنا وأمى المسنة، أنا مستقبلى ضاع عشان أخدم أمى إلى تعبت كتير عشان تربينى أنا حاصلة على بكالريوس بدرجة امتياز بس نصيبى كده ضحيت بمستقبلى عشان أرعى أمى بعد وفاة والدى مقدرش أسيبها لأن أنا رجليها.

وأشارت : انا بستنجد بالمسئولين و سيادة المحافظ من مجلس مدينة محله زياد عايزين يزلونا بحجه ان احنا مخلفين فى الشارع وقفلو الشارع من عندنا علشان يزلونا وقالو لينا القوه هتيجى تهد الكشك على دماغكم طيب اروح فين بأمى والله امى ماهتقدر تتحمل تنام فى الشارع ساعه من البرد هتموت وانا ماليش غيرها .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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