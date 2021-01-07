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فردوس عبد الحميد: مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا يمثل الطبقة المتوسطة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:49 م
الفنانة فردوس عبد
الفنانة فردوس عبد الحميد
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إسراء صبري
قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" كان من الأعمال الاجتماعية الهامة التي نفتقدها اليوم، وهو يمثل الطبقة المتوسطة التي تمثل غالبية الشعب المصري.

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، أن الجمهور ينجذب لتلك الأعمال لأنها تلمس الواقع الذي يعيشه الإنسان خاصة الطبقة المتوسطة، لافتة إلى أن الأعمال الدرامية اليوم بعيدة عن الطبقة المتوسطة.

وأوضحت أن المسلسل يتناول تربية الأب لأبنائه بعد وفاة زوجته في عمر صغير، وبعد أن أصبحوا شباب مازالوا يعتمدوا على والدهم، ولذلك جميع الناس مازالوا يقولون "بابا عبده".

وأشارت إلى أن مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" كان بعد فيلم الفنانة فاتن حمامة الذي عرف بنفس الاسم، مضيفة أن المسلسل تحدث عن شريحة السبعينيات، وأن الأخوة من الممكن أن يضحوا ببعضهم من أجل الأموال.
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