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وزيرة التجارة والصناعة: قياس الإنجازات بمشروعات على أرض الواقع

الخميس 07/يناير/2021 - 10:17 م
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع
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البهي عمرو
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قياس الإنجاز يكون من خلال مشروعات حقيقية تتم على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل مشروعات كثيرة سيتم افتتاحها خلال العام الحالي 2021.

وأضافت جامع خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة النهار، أن عام 2021 سيشهد افتتاح العديد من المجمعات الصناعية بمختلف محافظات مصر.

ولفتت إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي توفير مجمعات صناعية، أو مصانع صغيرة لأصحاب المصانع الصغيرة أو المتوسطة، في 12 محافظة.

وأشارت إلى أنه تمت اقامة 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة، في المرحلة الأولى وسيكون هناك مراحل أخري، موضحة أن اختيار المحافظات جاء بناء على المميزات النسبية لكل محافظة، وتوافر الأيدى العاملة.

ولفتت إلى أن 2020 كان عام التحدي، قائلة: "كنت أتمنى أن أحقق إنجازات أكثر مما تحققت فى هذا العام الصعب".

وأشارت إلى أنها أصدرت بعض القرارات منها منع تصدير بعض السلع لتلبية احتياجات السوق المحلية، مضيفة أنها كانت تجلس فى مكتبها لوقت طويل لتوفير جميع السلع للمصريين. 

وأوضحت أنها حققت معادلة صعبة بين تلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بمتطلبات التصدير، وأن الإنتاج فى مصر لم يتوقف خلال أزمة فيروس كورونا، بفضل التخطيط الجيد لإدارة الأزمة.

وتابعت: "تمت مخاطبة المصانع من خلال اتحاد الصناعات، لعمل ورديات كثيرة، للالتزام باجراءات التباعد ولكى نكفى احتياجات المواطن المصري".
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