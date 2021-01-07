وزيرة التجارة والصناعة: قياس الإنجازات بمشروعات على أرض الواقع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قياس الإنجاز يكون من خلال مشروعات حقيقية تتم على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل مشروعات كثيرة سيتم افتتاحها خلال العام الحالي 2021.





وأضافت جامع خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة النهار، أن عام 2021 سيشهد افتتاح العديد من المجمعات الصناعية بمختلف محافظات مصر.





ولفتت إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي توفير مجمعات صناعية، أو مصانع صغيرة لأصحاب المصانع الصغيرة أو المتوسطة، في 12 محافظة.





وأشارت إلى أنه تمت اقامة 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة، في المرحلة الأولى وسيكون هناك مراحل أخري، موضحة أن اختيار المحافظات جاء بناء على المميزات النسبية لكل محافظة، وتوافر الأيدى العاملة.



