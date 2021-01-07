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خلال ساعات.. قرار رئاسي بأسماء المعينين في مجلس النواب 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 09:53 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيصدر قرارًا خلال ساعات، بأسماء المعينين بمجلس النواب الجديد 2021.

كشفت مصادر عن عدد من الشخصيات العامة التي سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم في مجلس النواب خلال ساعات. 

وجاءت أبرز الأسماء كالآتي: ابراهيم هنيدى وعلي جمعة، والصحفي عماد خليل، حسام غالي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، الإعلامية دينا عبد الكريم، المهندسة إيمان العجوز، والدكتور محمد جمال السعيد، الدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة منى عمر.
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