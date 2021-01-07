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محمد شردي بعد اقتحام الكونجرس: أمريكا شهدت في يوم ما عانته مصر سنوات

الخميس 07/يناير/2021 - 10:11 م
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
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ندى عبد العزيز
علق الإعلامى محمد شردي على احداث العنف التى شهدتها الولايات المتحدة أمس، وانعقاد مجلسى النواب والشيوخ الامريكى، برئاسة مايك بنس نائب الرئيس الامريكى بشأن المصادقة على تصويت المجمع الانتخابى بشأن نتائج الانتخابات الامريكية.

وقال شردى خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، اإنه لم يكن أحد يتوقع أن يقتحم مؤيدو دونالد ترامب مبنى الكونجرس الامريكى، مؤكدا أنه من أكثر المبانى المحصنة فى العالم.

وتابع شردى: أن اقصى ما كنا نتوقعه بعد تغريدات دونالد ترامب بشأن سرقة نتائج الانتخابات الامريكية أن تحدث اعمال شغب فى مناطق متفرقة وتواجهها قوات الأمن فقط.

وأضاف محمد شردى قائلا:" تم اقتحام مبنى الكونجرس الامريكى وتحطيم وسرقة اشياء منه، امس فى يوم واحد فقط شهدت الولايات المتحدة ما شهدته مصر خلال سنوات من اعمال تخريبية".

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