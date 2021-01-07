محمد شردي بعد اقتحام الكونجرس: أمريكا شهدت في يوم ما عانته مصر سنوات

علق الإعلامى محمد شردي على احداث العنف التى شهدتها الولايات المتحدة أمس، وانعقاد مجلسى النواب والشيوخ الامريكى، برئاسة مايك بنس نائب الرئيس الامريكى بشأن المصادقة على تصويت المجمع الانتخابى بشأن نتائج الانتخابات الامريكية.
وقال شردى خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، اإنه لم يكن أحد يتوقع أن يقتحم مؤيدو دونالد ترامب مبنى الكونجرس الامريكى، مؤكدا أنه من أكثر المبانى المحصنة فى العالم.
وتابع شردى: أن اقصى ما كنا نتوقعه بعد تغريدات دونالد ترامب بشأن سرقة نتائج الانتخابات الامريكية أن تحدث اعمال شغب فى مناطق متفرقة وتواجهها قوات الأمن فقط.
وأضاف محمد شردى قائلا:" تم اقتحام مبنى الكونجرس الامريكى وتحطيم وسرقة اشياء منه، امس فى يوم واحد فقط شهدت الولايات المتحدة ما شهدته مصر خلال سنوات من اعمال تخريبية".