عالم أزهري: صلة الرحم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لها أجر

قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن السؤال والتواصل مع الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يؤجر عليه المسلم.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن تبسم المسلم في وجه أخيه يؤجر عليه.
وأشار الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن المعانقة والأحضان عند المقابلة بين الأهل والصدقاء ليست من السنة النبوية، والسنة هي فقط المصافحة، موضحا أنه حال وجود وباء فلا داعي للمصافحة.
هل تجب طاعة الأم إذا أمرت أولادها بقطيعة أهل زوجها؟
أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم قطيعة الرحم، وأن صلة الرحم تتحقق بأدنى صلة حتى ولو كانت بمكالمة هاتفية أسبوعيًا أو شهريًا أو موسميًا في الأعياد والمناسبات، مشيرًا إلى أن الصلة تخضع لما اعتاد عليه الأقارب من الزيارات والتواصل ومواعيدها.
وأضاف«عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم قطيعة الرحم؟ وهل يجب علي طاعة أمي في قطع صلتي بأهل والدي؟ أن انشغال الناس في يوميات الحياة بدون قصد قطيعة الرحم، وعدم سؤال تواصلهم مع أقاربهم؛ لا يعد قطيعة للرحم التي نهانا الله عنها في قوله تعالى:« فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)».
وأكد أن الذي يأثم عليه الإنسان هو إصراره وعزمه على قطيعة الرحم بحيث لو تسنت له الفرصة لزيارتهم والسؤال عنهم؛ لا يصلهم، مشيرًا إلى أنه في حال طلبت الأم من أولادها قطع صلتهم بأهل والدهم؛ فإن طاعة الأم هنا ليست واجبة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وتابع أنه يجب على الأولاد صلة أهل والدهم بما يستطيعون، وعدم النية على قطيعتهم من كلام طيب ومكالمات هاتفية وهدايا.