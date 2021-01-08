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بين الناس

مسنة تستغيث بالصحة لتبني حالتها ..صور

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت ثريا عبدالحليم عبدالمقصود الخليفة ، البالغة من العمر 75 عاما ، و المقيمة محلة زياد التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة لتبني حالتها وإجراء عمليه نزع دعامه على نفقة الدولة .

وتقول فى أستغاثتها : انا ست مسنه ومريضة كلى و قلب ، وزوجى متوفى ، و مش عندى غير بنت واحده بس هى الى عايشه معايا و بترعينى ، وكل الى باخده معاش 700 جنية ، مش بيكفى العلاج ، واحنا عايشين فى كشك فى الشارع ، وأملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى أن تنظروا في حالته ومساعدتى فى إجراء العملية رأفة بست مسنه .

وأضافت : أنا عندى  كلية  مش شغاله من سنين والكلية التانيه كلها حصاوى والحالب مسدود وركبت دعامه من سنين وشلناها ، وركبت دعامه تانيه وكان المفروض أشلها بعدها من ست اشهر لكن مفيش مقدره أنى أعمل العملية بقالها سنه وشهرين ورجلي مش بقف عليها لو وقفت بقع لازم  بنتى تشيلنى عشان تدخلنى الحمام .

مناشده وزارة الصحة أن تنظر إلى حالتها بنظرة رحمة وعطف، مطالبه بالموافقة على إجراء العملية على نفقة الدولة؛ نظرًا لعدم قدرتها على تحمل تكلف العملية .

للتواصل مع الحالة من خلال رقم 
01112642329
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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