سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته في السويس استعدادا لـ الأهلي

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع النادي الأهلي، في السابعة والنصف مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.





وحرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة قبل انطلاق المران، ثم بدأ التدريب بعمليات الإحماء الخفيفة، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال، وجاء التدريب خفيفا خوفا على اللاعبين من الإرهاق والإصابات قبل لقاء الغد.





ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من أربعة لقاءات، ويتبقى له مواجهة مؤجلة مع المقاولون العرب، سيخوضها في الثاني عشر من شهر يناير الجاري.