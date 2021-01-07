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توك شو

إبراهيم عيسى: هكذا استقبل الأمريكان تدخل زعماء العالم في شئونهم الداخلية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:24 م
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
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قسم التوك شو
قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن دول العالم تدخلت فى الشأن الأمريكى، بتصريحات من أغلب المسئولين، فإن رئيس الوزراء البريطانى، قال إن ما حدث فى أمريكا، "مشاهد مشينة"، ومن الضروري أن تنتقل السلطة بشكل سلمي ومنظم، فيما قال الرئيس الوزراء الإيطالى، إن العنف يتنافى مع الممارسات الديمقراطية، ومع ذلك لم أر شخصا يتحدث عن تدخلات إيطاليا فى أمريكا.

وتابع إبراهيم عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أما عن المستشارة الألمانية فعلقت، "من القواعد الأساسية للديمقراطية، "هناك فائز وخاسر.. وكل منهما يلعب دوره حتى تظل الديمقراطية أمنة، ويؤسفني أن الرئيس الأمريكى لم يعترف بالهزيمة"، وقال رئيس الوزراء الكندى، إنه يعتقد أن المؤسسات الأمريكية قوية وستعود فى أقرب وقت.

وأضاف، هناك تصريحات لمسئولين صينيين، وإيرانيين، وحتى الاتحاد الأوروبى، الذى قال إن ما حدث فى الولايات المتحدة، ليس له مثيلا من قبل، وأن هذه ليست أمريكا، وحتى أمين عام الأمم المتحدة علقت على الأحداث، وطالبت بالهدوء والابتعاد عن العنف.

وأردف، طيلة الوقت ترامب يقول إنه حصل على 74 مليونا، فبايدن حصل على 81 مليونا، فما حصل عليه ترامب أصوات وليس تفويضا إلهيا.
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