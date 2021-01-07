مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: استقبلنا 54 ألف قطعة أثرية| فيديو





وأضاف كمال خلال لقاء لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه في بعض الأحيان يتم استخدام مواد غير مؤثرة على الأثر ونحافظ عليها، مشيرا إلى انه يتم التدخل في الأثر بشكل محدود حفاظا عليه.





وتابع مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير أنه منذ بداية التفكير بإنشاء مركز ترميم لم يكن هناك قسم في متحف وكنا نحلم بإنشاء مركز عالمي للترميم وهو ما تم بالفعل وبه مختلف المعامل التي تخدم الصيانة.





وأشار كمال إلى ان المركز استقبل أكثر 54 ألف قطعة أثرية، وتلك القطع تكون مجهزة للعرض والتخزين وتتفاوت في الأوزان من متوسطة الحجم إلى ثقيلة وتتجاوز في بعض الأحيان من 2 إلى 5 اطنان.

قال الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف استقبل آثارا من العديد من الأماكن منها المتحف المصري بالتحرير، مؤكدا أن هناك تماثيل تكون حالتها جيدة ولكن نتيجة عمليات الترميم المتعددة تسبب أحيانا مشاكل من الصعب التخلص منها.