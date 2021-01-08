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برلمان

برلماني: تمكين المرأة بالعمل أبرز اهتمامات الحكومة حاليا

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:02 ص
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب
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سماح أنور
طالب النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، الدولة بإنشاء مصانع تعبئة للمنتجات بكافة أنواعها وذلك لإرجاع أموال الدولة المهدرة من جانب شركات القطاع الخاص والموردين الذين يغشون في الدعم المقدم للمواطنين واحراز فائض من السلع والمنتجات لهم دون الإلتزام بضوابط الحكومة.

وقال "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المجمعات الصناعية يجب أن تكون على أطراف المحافظات بعيدا عن المناطق السكنية مع ضرورة الأهتمام بصناعة السيارات لما لها عائد ربحي عظيم كما تمكن الدولة من المنافسة والإتجاه إلي التصدير، لافتة إلي نمتلك الخبرات والمهارات اللازمة لتوطين هذه الصناعة، لذا لابد من التوجه إلى توفير المستلزمات الصناعية.

وأشار النائب إلى أن المشروعات القومية التي تطلقها الدولة هدفها الأساسي توفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة من العمل مما يسهم ذلك في رفع معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى  المعيشة.

وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم اليوم عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية ومن أهم المواضيع التي تم طرحها هو تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهناك تنسيق كامل مع رئيس الهيئة لإنجاز هذا المشروع .

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن الدولة تسعى لتوطين بعض المنتجات وتعمل علي توفيرها داخل المنطقة الاقتصادية بدلا من استيرادها من الخارج مؤكدة  أن الوزارة قامت بطرح 7 مجمعات صناعية من إجمالي 13 مجمع وسوف نقوم بتسليمها في 2021 .

وأوضحت نيفين جامع ، أن المجمعات تحتوي علي العديد من المجالات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية والبلاستيك والملابس الجاهزة لافتة الي ان الوحدات داخل الـ7 مجمعات يتم تسليمها لأصحابها في 2021 .

وتابعت نيفين جامع ، ان هناك عدد من المشروعات العملاقة تنتهي في 2021 وهناك مشروعات يعمل بها عدد كبير من النساء لانها تتماشى مع طبيعة المرأة.
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