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فن

في حتة تانية خالص.. الجمهور عن أداء دينا فؤاد بمسلسل جمال الحريم

الخميس 07/يناير/2021 - 10:20 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج دينا فؤاد جمال الحريم، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وعبر الكثير عن الأداء المثالي الذي تقوم به الفنانة دينا فؤاد بتجسيد شخصية حنان.

 

وفي نفس السياق، يواصل مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم" نجاحه حلقة تلو أخرى، وتصدره نسب المشاهدة على شاشة قناة DMC، وشهدت الحلقة الـ 18 تصاعدا فى حدة أحداثها.   

 

ونجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء شخصية "حنان".  

 

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انتهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.  

 

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

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