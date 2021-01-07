لعودة الريادة.. برلماني يطالب بالاهتمام بصناعة القطن والمنسوجات

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الدولة تستعد لافتتاح 7 مجمعات صناعية من ضمن 14 مجمعا يتم العمل عليها من أجل النهوض بالمنظومة الصناعية التي تعد قاطرة التنمية وأساس التقدم وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2020 نحو التنمية المستدامة.





طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالاهتمام بصناعة القطن والمنسوجات وذلك لعودة ريادة مصر لها من جديد، كما أن هذه الصناعة تمتاز بكثافتها في العمال وزيادة الطلب عليها بالأسواق الخارجية، لافتا إلي أن ذلك سيحد من الاستيراد وتشجيع الاستهلاك المحلي.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه يجب البت في أمور المستثمرين المتعثرين وإعطاؤهم إعفاءات أو تسهيلات مؤقتة لحين الوقوف علي أرض صلبة مرة أخري وذلك لتكثيف حركة الصناعة والاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .





ولفت النائب، إلي أن عمل الشباب بمجال البناء أمر محمود ولكنه مؤقت، لذا يناشد بتوفير فرص عمل حقيقية ثابتة من شأنها التخفيف عن أعبائهم والحد من البطالة بما ينعكس بالإيجاب علي معدلات التنمية .





وتابع النائب، لابد من نشر ثقافة الحرف الصناعية التي لا غني عنها مهما طال الزمن وتم اتباع أحدث التكنولوجيات فهي أيضا عصب الصناعة.





وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم اليوم عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية ومن أهم المواضيع التي تم طرحها هو تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهناك تنسيق كامل مع رئيس الهيئة لإنجاز هذا المشروع .





أضافت جامع خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن الدولة تسعى لتوطين بعض المنتجات وتعمل علي توفيرها داخل المنطقة الاقتصادية بدلا من استيرادها من الخارج مؤكدة أن الوزارة قامت بطرح 7 مجمعات صناعية من إجمالي 13 مجمعا وسوف نقوم بتسليمها في 2021 .





وأوضحت جامع ، أن المجمعات تحتوي علي العديد من المجالات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية والبلاستيك والملابس الجاهزة لافتة الي ان الوحدات داخل الـ7 مجمعات يتم تسليمها لأصحابها في 2021 .





وتابعت ان هناك عددا من المشروعات العملاقة تنتهي في 2021 وهناك مشروعات يعمل بها عدد كبير من النساء لانها تتماشى مع طبيعة المرأة.







