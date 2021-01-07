كبار رجال الدولة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. ويؤكدون أهمية دور الكنيسة في نشر تعاليم التسامح الرافض للغلو والتطرف

- الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد عبر تطبيق زوم

- رئيسا مجلسي النواب والشيوخ يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد

- وزير الأوقاف مهنئا البابا تواضروس:

نسأل الله أن يجعله عامًا مباركًا على مصرنا العزيزة

- وزيرة الصحة:

المصريون يضربون أروع الأمثلة في التصدي لأزمة فيروس كورونا









احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بدون حضور شعبي للمرة الثانية على التوالي عقب إقامة قداس عيد القيامة المجيد في أبريل الماضى بنفس الاجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.









البابا تواضروس لم يستقبل المهنئين من رجال الدولة والدبلوماسين والبرلمانيين بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما دفع كافة قيادات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس وجموع الأقباط في مصر وبلاد المهجر.













الرئيس السيسي أكد في رسالته التى بعث بها للبابا تواضروس عبر تطبيق زوم حرصه على تقديم التهنئة، وأن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، وكان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.









كما شدد الرئيس السيسي على حرص الدولة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور، وكحقيقة إلهيّة يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذًا في الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة.





وأشار الرئيس إلى أن الكثير من المجتمعات الغربية تتطلع للاقتداء بالتاريخ الطويل والتراث العريق لمصر، الذي صبغه العيش المشترك وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التي رسختها الأديان للتعايش السلمي وقبول الآخر، مؤكدًا أن أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دور في تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات.





وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما هنأ الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك في برقية بعث بها اليوم لقداسته.

وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.





وجاء في نص البرقية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.





وتابع قائلا، إنني أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة.





كما أنني أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط، ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوي الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب، بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير."





كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا بالمناسبة ذاتها.





تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة ، من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، كما كلف ممثلي الوزارة في المحافظات بتهنئة الكنائس المصرية كافة.





وأكد الدكتور مختار جمعة في تهنئته نسأل الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا على مصرنا العزيزة وعام أمن وسلام على العالمين، وأن يعجل سبحانه وتعالى فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء.





وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة، اليوم، من السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد.





وقال هيكل في تهنئته: "يطيب لي أن أهدي قداستكم بأصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات".





وأضاف: "وأنتهز الفرصة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية فى نشر تعاليم التسامح الرافض للغلو والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار."





فيما تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





كما هنأت وزيرة الصحة والسكان جميع الأطقم الطبية المسيحيين، داعية لهم بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والسلام.





وأكدت الوزيرة أن مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الشعب المصري العظيم، معربة عن تمنياتها أن تأتي الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينما شارك في الصلوات الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وعدد محدود من الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة.



