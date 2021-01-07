خبير اقتصادي: السوق المصرية قادرة على استيعاب 5 ملايين طائر رومي

قال الدكتور محمود رزق الخبير الاقتصادي، إن تسمين الرومى الأبيض في مصر سوف يوفر الملايين التي تنفق في عملية الاستيراد ويشجع المربين، خاصة أن السعر سيكون أقل من المستورد بـ 25%، وأن السوق المصرية قادرة على استيعاب ما يقرب من 5 ملايين طائر من الرومى الأبيض، بعد نجاح وزارة الزراعة في الحصول على أول ترخيص أمات الرومى في مصر.

وأضاف رزق خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم ببرنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان مصر كانت تستورد كتاكيت الرومى الأبيض بأموال المربين، وكان لابد من استيرادها بغرض التربية وإنتاج الأمات وتفريخ الكتاكيت لتوطين هذه الصناعة في مصر.





من جانبه قال الإعلامي محمد غانم، انه بالرغم من صدور قانون الزراعات العضوية ، في فبراير 2020 ، إلا أن تأخر إعلان لائحته التنفيذية بات يهدد زيادة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لأسواق العالم.





وأضاف غانم أن قانون الزراعات العضوية صدر في فبراير 2020 ، وحتى الآن لم يتم تفعيل هذا القانون بسبب تعطل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الدولة ، لافتا إلى ان المركبات العضوية لديها القدرة على مضاعفة إنتاج المحاصيل الزراعية المصرية بجودة عالمية ، وبلا أى تأثيرات ضارة كما يحدث عند استخدام المركبات والمبيدات الكيماوية .





وأوضح غانم أن اكثر من 50 مركب للزراعة العضوية ، لا يمكن تسجيلها بلجنة المخصبات او المبيدات لأنهم يشترطون ان يوضع على المركب العضوى مركب كيماوى لرصد اثاره على النبات والهواء والتربة وبالتالى لا يمكن ان يصبح مركبا عضويا، لافتا إلى ان المركبات العضوية هى مفتاح مصر لتصدير الحاصلات الزراعية لأسواق العالم.