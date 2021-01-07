ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل سياسي: ترامب انتحر سياسيا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:20 م
ترامب
ترامب
Advertisements
شيرين عادل
قال المحلل السياسى إيهاب عباس، إن الوضع الحالى فى واشنطن مختلف تماما عن أمس، لافتا إلى أن حالة الاحتقان هدأت تماما مع التطبيق اليومى لحظر التجول ولمدة أسبوعين.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى رامى رضوان ببرنامج dmc، أنه يتوقع أن الأمور لن تشهد أي تصعيد جديد والدليل على ذلك تأكيد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية .

وأشار إلى وجود مطالبات من الحزب الديمقراطى والجمهورى بضرورة محاسبة الرئيس الأمريكى وعزله، ويرون أنه فيه نرجسية كبيرة، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب عدد كبير من الأمريكيين أمس، مؤكدأ أن دونالد  ترامب انتحر سياسيا.

وتابع أن واشنطن مدينة صغيرة ومعظم التحركات البشرية فيها فى إطار الأعمال ومعظم سكانها من فرجينيا و99% من مثيرى الشغب هم من القادمين من ولايات أخرى وأقاموا فى ضواحى العاصمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن ولا ترامب.. هوامش على حلبة الانتخابات الأمريكية

محلل سياسي أمريكي: ترامب ما زال رئيسا لأمريكا ولا يعترف بالهزيمة

محلل سياسي أمريكي: انتشار فيديوهات تسويد البطاقات الانتخابية الرئاسية.. شاهد

مفاجأة.. كتاب أوباما أثبت اعتراض بايدن على قتل بن لادن

محلل: اختيارات بايدن لفريقه الرئاسى متوقعًا

سياسي أمريكي: مسلحون بين أنصار ترامب اقتحموا الكونجرس.. فيديو

ترشيحاتنا

ابن عم الشهيد محمد عبد الخالق يبكي على الهواء: حافظ كتاب الله.. ووالده تلقى الخبر برضا

خطر يهدد الخرطوم.. رسالة عاجلة من السودان لـ جنوب أفريقيا بشأن مفاوضات سد النهضة

بيان مهم من الخطوط القطرية بشأن المجال الجوي السعودي

المشاركة بأبطال أوروبا.. قناة الأهلي تزف بشرى للجماهير الحمراء.. فيديو

طريقة عمل السحلب البيتي مثل الكافيهات

دعاء للمتوفى يوم الجمعة.. ردده الآن لعلك تصادف ساعة الإجابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل؟ الملكة رانيا وإليسا تتألقان بنفس الإطلالة

أخطأت في اسمه.. سيدة تلقى حتفها على يد عريسها في ليلة الخطوبة.. تفاصيل

نام واصحى وكل في نفس المواعيد.. الصحة تقدم نصائح لتعزيز الحالة النفسية