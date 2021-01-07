محلل سياسي: ترامب انتحر سياسيا





وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى رامى رضوان ببرنامج dmc، أنه يتوقع أن الأمور لن تشهد أي تصعيد جديد والدليل على ذلك تأكيد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية .





وأشار إلى وجود مطالبات من الحزب الديمقراطى والجمهورى بضرورة محاسبة الرئيس الأمريكى وعزله، ويرون أنه فيه نرجسية كبيرة، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب عدد كبير من الأمريكيين أمس، مؤكدأ أن دونالد ترامب انتحر سياسيا.





وتابع أن واشنطن مدينة صغيرة ومعظم التحركات البشرية فيها فى إطار الأعمال ومعظم سكانها من فرجينيا و99% من مثيرى الشغب هم من القادمين من ولايات أخرى وأقاموا فى ضواحى العاصمة.

قال المحلل السياسى إيهاب عباس، إن الوضع الحالى فى واشنطن مختلف تماما عن أمس، لافتا إلى أن حالة الاحتقان هدأت تماما مع التطبيق اليومى لحظر التجول ولمدة أسبوعين.