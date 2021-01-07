عصام هلال يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر بعد 30 يونيو عززت الوحدة الوطنية

تقدم المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بخالص التهاني للبابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط المصريين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يديم عليهم وعلى المسلمين سائر الأعياد بكل الفرحة والسعادة. وأن يديم على مصرنا الغالية، العزة والكبرياء والوطن القوي القادر على التصدي لجموع الأعداء.





وأكد هلال، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، تعيش أسمى حالات السلام الاجتماعي والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، وهو ما يجسد نموذجا متكاملا للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة من جانب القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسيًا واجتماعيًا وتشريعيًا.





واضاف عضو مجلس الشيوخ إن مصر بعد ثورة 30 يونيو قضت على كافة مظاهر الطائفية، التي سادت لسنوات بعد أحداث 2011 بسبب جماعات ضالة إرهابية كانت تستهدف بأعمالها الإجرامية وحدة الوطن ونسيجه الصلب، مهنئا الإخوة المسيحيين بعيدهم ومتمنيا لهم ولمصر مزيدا من الرخاء والاستقرار والسعادة.





وتابع هلال، أنه كان يتمنى حضور العيد مع الإخوة الأقباط في الكنائس، كعادة كل عام وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.





سائلا الله السلامة لكل مصري من هذا الوباء، وأن يعيد الله الاعياد بكل خير وسعادة على الأقباط والمسلمين.