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فن

هي دي الحياة.. خالد النبوي يتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

الخميس 07/يناير/2021 - 10:41 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك الفنان خالد النبوي بصور جديدة في إطلالة كلاسيكية أنيقة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق النبوي، قائلا: " هي دي الحياة ضحكتين وآه.. ضحكتينك عيشهم، دمعتينك حوشهم، ده زمن بيلعب وانت العب معاه..لعبة الحياة ".

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات التي تكشف حب جمهوره له.

 

ويشارك خالد النبوي فى بطولة فيلم "أهل الكهف" بجانب كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة. 

 

و احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوي بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .

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