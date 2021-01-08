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حوادث

حبس صاحب مخبز استولى على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مخبز، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد ألقي ضباط مباحث القاهرة القبض علي صاحب مخبز استولي على ٦ ملايين جنيه من أموال الدعم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شريك ومدير مخبز كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره 6 ملايين جنيه.

وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على الأموال عن طريق استخدام بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين من خارج المحافظة، بماكينة صرف الخبز المسلمة للمخبز عمله، وإثبات عمليات بيع وهمية دون القيام بالإنتاج الفعلى أو التصنيع، ويقوم بصرف فارق الدعم المنصرف للرغيف من قبل الجهات المعنية لنفسه.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأنه شريك بالمخبز رفقة آخرين ( جار تكثيف الجهود لضبطهما )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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