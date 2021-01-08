الصناعة تعلن افتتاح 7 مجمعات صناعية.. نواب: توفير فرص عمل للشباب الهدف الأعلى .. تشجيع الاستهلاك المحلي ضروري.. والدولة تسعى لزيادة الصادرات والمنافسة العالمية

صناعة النواب تطالب بحملات لإزالة التعديات علي أراضي الدولة

لعودة الريادة..برلماني يطالب بالأهتمام بصناعة القطن والمنسوجات

برلماني : تمكين المرأة بالعمل أبرز إهتمامات الحكومة حاليا









أضافت جامع خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن الدولة تسعى لتوطين بعض المنتجات وتعمل علي توفيرها داخل المنطقة الاقتصادية بدلا من استيرادها من الخارج مؤكدة أن الوزارة قامت بطرح 7 مجمعات صناعية من إجمالي 13 مجمع وسوف نقوم بتسليمها في 2021 .





وأوضحت نيفين جامع ، أن المجمعات تحتوي علي العديد من المجالات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية والبلاستيك والملابس الجاهزة لافتة الي ان الوحدات داخل الـ7 مجمعات يتم تسليمها لأصحابها في 2021.





وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة نحو التوسع في مجال الصناعة، كما طالبوا بتنفيذ عدة مطالب أبرزها الاهتمام بالحرف الصناعية وإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للحكومة، مع إيضاح الفوائد الناجمة عن إنشاء هذه المشروعات القومية.





في البداية ثمن النائب رضا البتاجي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، جهود الدولة بقطاع الصناعة ولا سيما مشروع إنشاء المجمعات الصناعية والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بإعتبارها منطقة إستراتيجية تسهم في قفز الصناعة قفزة عالية بسبب المشروعات الضخمة التي تسعي الحكومة لإطلاقها بالفترة الراهنة.





طالب " البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بإنشاء مجمعات صناعية بمحفظات الفيوم والمنيا وبني سويف بإعتبارهم من أكثر المحافظات الممتلئة بالعمالة وفي آن واحد يفتقر شبابها لفرص العمل حيث يلجأون إلي القاهرة لتكون هي منقذهم بالمحن.





ناشد عضو مجلس النواب، بضرورة بشن حملات تفتيش علي حالات التعدي علي أراضي الدولة المهدرة وذلك لحصرو إنشاء قاعدة بيانات لمساحات الأرضي المملوكة وتم حصول المواطنين عليها بوضع اليد، لافتا إلي أنه يجب الأهتمام بالمناطق التي تمتلك ظهير صحراوي لها كمنطقة حلوان وإستغلالها بشكل أفضل.





ونوه النائب، عن حاجة مصر إلي توطين صناعة السيارات والصناعات التكميلية لها للحد من إستيراد المواد الخام مما يوفر أموالا طائلة للدولة، فضلا عن الإهتمام بصناعات تغليف وتجفيف الأسماك والمتعلقة أيضا بالسفن هذ بالنسبة لمنطقة قناة السويس .









ومن جانبه قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، إن الدولة تستعد لإفتتاح 7 مجمعات صناعية من ضمن 14 مجمع يتم العمل عليه من أجل النهوض بالمنظومة الصناعية التي تعد قاطرة التنمية وأساس التقدم وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2020 نحو التنمية المستدامة.





طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بالأهتمام بصناعة القطن والمنسوجات وذلك لعودة ريادة مصر لها من جديد، كما أن هذه الصناعة تمتاز بكثافتها في العمال وزيادة الطلب عليها بالأسواق الخارجية، لافتة إلي أن ذلك سيحد من الإستيراد وتشجيع الإستهلاك المحلي.





و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن يجب البت في أمور المستثمرين المتعثرين وإعطائهم إعفاءات أو تسهيلات مؤقتة لحين الوقوف علي أرض صلبة مرة أخري وذلك لتكثيف حركة الصناعة والإستثمار بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس .





ولفت النائب، إلي أن عمل الشباب بمجال البناء أمر محمود ولكنه مؤقت، لذا يناشد بتوفير فرص عمل حقيقية ثابتة من شأنها التخفيف عن أعبائهم والحد من البطالة بما ينعكس بالإيجاب علي معدلات التنمية .





وتابع النائب، لابد من نشر ثقافة الحرف الصناعية التي لا غني عنها مهما طال الزمن وتم إتباع أحدث التكنولوجيات فهي أيضا عصب الصناعة.





وفي سياق متصل طالب النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، الدولة بإنشاءها مصانع تعبئة المنتجات بكافة أنواعها وذلك لإرجاع أموال الدولة المهدرة من جانب شركات القطاع الخاص والموردين الذين يغشوا في الدعم المقدم للمواطنين وإحراز فائض من السلع والمنتجات لهم دون الإلتزام بضوابط الحكومة.





أضاف " مخاليف " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المجمعات الصناعية يجب أن تكون علي أطراف المحافظات بعيدا عن المناطق السكنية مع ضرورة الأهتمام بصناعة السيارات لما لها عائد ربحي عظيم كما تمكن الدولة من المنافسة والإتجاه إلي التصدير، لافتة إلي نمتلك الخبرات والمهارات اللازمة لتوطين هذه الصناعة، لذا لابد من التوجه إلي توفير المستلزمات الصناعية.





و أشار النائب، إلي أن المشروعات القومية التي تطلقها الدولة هدفها الأساسي توفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة من العمل مما يسهم ذلك في رفع معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوي المعيشة.









قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية ومن أهم المواضيع التي تم طرحها هو تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهناك تنسيق كامل مع رئيس الهيئة لإنجاز هذا المشروع .





2021 .





وتابعت نيفين جامع ، ان هناك عدد من المشروعات العملاقة تنتهي في 2021 وهناك مشروعات يعمل بها عدد كبير من النساء لانها تتماشى مع طبيعة المرأة







