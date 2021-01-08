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حوادث

حبس مسجل خطر تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مسجل شقى خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عنها.

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض علي مسجل شقى خطر تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم الأزبكية يفيد ورود معلومات لمباحث القسم من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم بقيام شخص بعرض هاتف محمول  للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وتبين أنه عاطل - مقيم  بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، مسجل شقى خطر سرقات عامة  وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط  بحوزته اعترف امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث العاصمة بسرقته من موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى بإسلوب المغافلة وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب المغافلة، وارتكابه عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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