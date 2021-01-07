وكيل صحة الدقهلية: 85 فريقا طبيا لمتابعة حالات العزل المنزلي

أ علن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له مساء اليوم الخميس عن بدء الاستعداد لتنفيذ مبادرة 100مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



وأضاف وكيل الوزارة انه تم تشكيل فرق زيارات عزل منزلي وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace وذلك حتي تتمكن فرق الرعاية الأساسية من متابعة الحالات .



وأشار الى انه تم تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق اتصال تليفوني و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.





وأوضح وكيل الوزارة ان محافظة الدقهلية على أتم الاستعداد لتنفيذ المبادرة. مشيرا الى ان المبادرة الرئاسية انطلقت مرحلتها الاولى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وتنطلق تباعا بجميع المحافظات.