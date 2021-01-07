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محافظات

وفاة 3 حالات كورونا بمستشفى عزل قها

الخميس 07/يناير/2021 - 10:40 م
وفاة ٣ حالات كورونا
وفاة ٣ حالات كورونا بمستشفى قها
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إبراهيم الهوارى
أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية وفاة  3 حالات متأثرين بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المصدر أن الحالات المحجوزه بالمستشفى بلغت 82 حالة وجميعها مستقرة وتتلقى العلاج داخل المستشفى.

 في سياق متصل أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية للمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا بالمحافظة لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وذلك بحضور الدكتورة ابتسام مدير إدارة الحميات بمديريه الصحة.

وبدأت ريان الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث جرى المرور الميداني على قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بقسم  الحميات والأطفال والقلب وأماكن الترميم الجارية بالمستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور  عبدالحميد نائب مدير المستشفى.

 ثم جرى التوجه إلى تفقد مستشفى بنها التعليمي، حيث جرى المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الرعايه المركز والقسم الداخلي، كما جرى الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة خاصة فى قسم الرعاية لانهم هم عصب المنظومة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة أمنية مدير مستشفى بنها التعليمي.
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