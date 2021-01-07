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أخبار العالم

مثول المتهمين في أعمال الشغب واقتحام الكونجرس أمام المحكمة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:29 م
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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شيماء مصطفى
مثل المتهمون الأوائل الذين ألقي القبض عليهم خلال أحداث الشغب بمبنى الكابيتول، أمام المحكمة اليوم الخميس.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، طلب المدعون في أولى جلسات المثول أمام المحكمة العليا في واشنطن، من القاضي منع المتهمين من التواجد في المدينة، مشيرين إلى أنهم ليسوا من السكان.

وأمس الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

أعلنت المتحدثة باسم عمدة العاصمة الامريكية واشنطن، عن إجمالي من تم اعتقالهم الليلة الماضية بسبب اقتحام مبنى الكونجرس وكسر حظر التجول.

وقالت المتحدثة إن الشرطة ألقت القبض على 68 شخصًا على خلفية اقتحام الكونجرس وكسر حظر التجول.

ودعت شرطة واشنطن المواطنين لمساعدة قوات الأمن في التعرف على أي عناصر شاركت في اقتحام الكونجرس، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على تحديد هويات العناصر التي سرقت مقتنيات من المبنى.

وأكد قائد شرطة العاصمة الأمريكية أن قوات الأمن كانت حريصة جدًا على عدم استخدام العنف لمواجهة المعتدين على مبنى الكونجرس.
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