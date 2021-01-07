ناجي قمحة يكشف سبب سخرية المصريين من أحداث الشغب في أمريكا

كشف أحمد ناجي قمحة الكاتب الصحفى أسباب سخرية وردود فعل الشعب المصرى من الأحداث فى الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس بعد اقتحام مبنى الكونجرس وسقوط قتلى.
وأوضح قحمة خلال حديثه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية" الحياة" أن ردود الفعل المصرية بمثابة رسالة لدول العالم أجمع بأن ما تزرعه تحصده، لافتا إلى أن الدول العربية وحضارات عريقة عانت من الممارسات الأمريكية وخبراء الأمن القومى.
وتابع الكاتب الصحفى، أن الشعب المصرى من أكثر الشعوب شعورا بالممارسات الأمريكية وتفكيكها لحضارات وأوطان لأن الدولة المصرية تحتض الملايين من أبناء هذه الشعوب مثل ليبيا، واليمن وسوريا.
وأكد أحمد قمحة أن الوضع داخل الولايات المتحدة رسالة الشعب الأمريكي نفسه، لأنه تعود منذ زمن السبعينات أن أى بقعة فى العالم من الممكن تغيرها بايدهم ومن الممكن رفض أى نظم سياسية حتى لو كانت شرعية.