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توك شو

ناجي قمحة يكشف سبب سخرية المصريين من أحداث الشغب في أمريكا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:38 م
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
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ندى عبد العزيز
كشف أحمد ناجي قمحة الكاتب الصحفى أسباب سخرية وردود فعل الشعب المصرى من الأحداث فى الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس بعد اقتحام مبنى الكونجرس وسقوط قتلى.

وأوضح قحمة خلال حديثه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية" الحياة" أن ردود الفعل المصرية بمثابة رسالة لدول العالم أجمع بأن ما تزرعه تحصده، لافتا إلى أن الدول العربية وحضارات عريقة عانت من الممارسات الأمريكية وخبراء الأمن القومى.

وتابع الكاتب الصحفى، أن الشعب المصرى من أكثر الشعوب شعورا بالممارسات الأمريكية وتفكيكها لحضارات وأوطان لأن الدولة المصرية تحتض الملايين من أبناء هذه الشعوب مثل ليبيا، واليمن وسوريا.

وأكد أحمد قمحة أن الوضع داخل الولايات المتحدة رسالة الشعب الأمريكي نفسه، لأنه تعود منذ زمن السبعينات أن أى بقعة فى العالم من الممكن تغيرها بايدهم ومن الممكن رفض أى نظم سياسية حتى لو كانت شرعية.
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