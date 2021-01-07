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أخبار العالم

باليمن.. انفجار عنيف يهز المنصورة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:43 م
انفجار في عدن
انفجار في عدن
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محمود نوفل
أفادت قناة الحدث بوقوع ‏ انفجار عنيف في حي المنصورة وسط مدينة عدن منذ قليل دون ورود اي أنباء عن أعداد الإصابات والوفيات حتي الآن.

وشهد الأسبوع الماضي، وقوع تفجيرات بمطار عدن الدولي تزامنًا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة. وبدأت، الجمعة، عملية إصلاح أضرار الهجمات التي استهدفت المطار، وفق ما أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي)، تمهيدًا لإعادة تشغيله.

وكانت السلطات اليمنية، أعلنت الأحد، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي، وذلك بعد 4 أيام من تعرضه لتفجيرات استهدفت الحكومة الجديدة لحظة وصولها من العاصمة السعودية الرياض.

ووصلت أول رحلة طيران إلى مطار عدن الدولي قادمة من جمهورية السودان، وذلك بعد إعادة فتحه.

وأكد وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، في تصريح صحفي، أن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة في التغلب على كل العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي.

وشدد حيدان على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والمضي قدمًا في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن.
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