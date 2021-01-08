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اقتصاد

الأجانب يستحوذون على 9% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نسبة 84.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 %و العرب على 6.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.5 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.1 %و سجل العرب 6.3 %و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 96.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 0.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 9.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1744  مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2536 مليون ورقة منفذة على 202 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 54% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46% خلال الأسبوع.
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