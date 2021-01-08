الأجانب يستحوذون على 9% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نسبة 84.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 %و العرب على 6.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.5 مليون جنيه.





جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.1 %و سجل العرب 6.3 %و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 96.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 0.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



