نيفين جامع: الصادرات المصرية تمتلك العديد من المزايا لـ المنافسة العالمية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية تمتلك العديد من المزايا وقادرة على المنافسة العالمية.





وكشفت أن صندوق تحفيز الصناعة يسهم في جذب العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، ويهدف لدعم الصناعات ذات الأولوية.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج " الصنايعية" المذاع على قناة النهار، أن هذا الصندوق سيتم انشاؤه بموجب قانون، وفى بداية الدورة البرلمانية سيتم احالته من مجلس الوزراء لمجلس النواب.





ولفتت إلى أن موارد الصندوق ستكون من بعض الرسوم التى ستفرض على المواطنين، وبالتنسيق مع وزارة المالية سيكون هناك رأسمال أولى لهذا الصندوق.





وأشارت إلى أنها كانت تتحدث عن دعم هذا الصندوق لـ صناعة السيارات ثم بعد ذلك للصناعات ذات الأولوية و التى تهتم بها الدولة من أجل الانتشار مثل صناعة الأساس و المنسوجات.





وأوضحت أن هذا القانون سينتهى خلال شهر يناير، وذلك بعد انعقاد مجلس النواب.