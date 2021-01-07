ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نيفين جامع: الصادرات المصرية تمتلك العديد من المزايا لـ المنافسة العالمية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:53 م
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
Advertisements
البهي عمرو
قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية تمتلك العديد من المزايا وقادرة على المنافسة العالمية.

وكشفت أن صندوق تحفيز الصناعة يسهم في جذب العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، ويهدف لدعم الصناعات ذات الأولوية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " الصنايعية" المذاع على قناة النهار، أن هذا الصندوق سيتم انشاؤه بموجب قانون، وفى بداية الدورة البرلمانية سيتم احالته من مجلس الوزراء لمجلس النواب.

ولفتت إلى أن  موارد الصندوق ستكون من بعض الرسوم التى ستفرض على المواطنين، وبالتنسيق مع وزارة المالية سيكون هناك رأسمال أولى لهذا الصندوق.

وأشارت إلى أنها كانت تتحدث عن دعم هذا الصندوق لـ صناعة السيارات ثم بعد ذلك للصناعات ذات الأولوية و التى تهتم بها الدولة من أجل الانتشار مثل صناعة الأساس و المنسوجات.

وأوضحت أن هذا القانون سينتهى خلال شهر يناير، وذلك بعد انعقاد مجلس النواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات ذات المزايا التنافسية

على رأسها السيارات ومكوناتها.. الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات ذات المزايا التنافسية

بدء فعاليات الندوة الثالثة لـ"مصر تستطيع بالصناعة" لتوطين صناعة السيارات

صناعة السيارات ومكوناتها أبرزها .. الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات ذات المزايا التنافسية

برلمانية: مصر من رواد صناعة السيارات فى الشرق الأوسط

برلماني عن توطين صناعة السيارات: نقلة نوعية تسهم فى دفع عملية التنمية

ترشيحاتنا

عضويتهم في خطر| اِعرف مصير النواب الغائبين عن الجلسة الافتتاحية

مش أنا اللى بعت رسايل.. اختراق واتساب الخاص بريهام سعيد

مجانًا.. الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا لهذه الفئة | صور

إعلامي سعودي يهاجم الاتحاد العربي بسبب أحمد حجازي

براءة مودة الأدهم وحنين حسام في اتهامهما بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية

نشرة الفن .. ميرهان حسين تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة.. درة وزوجها يخطفان الأنظار بصور جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه