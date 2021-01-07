ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"قنا العام" ينجح في استئصال طحال طفل عانى من نزيف حاد

الخميس 07/يناير/2021 - 11:02 م
قنا العام ينجح في
قنا العام ينجح في استئصال طحال طفل عاني من نزيف
Advertisements
يوسف رجب

نجح  فريق طبي بمستشفي قنا العام، في استئصال طحال لطفل عاني من نزيف حاد في البطن.


تكون الفريق الطبي من الدكتور أحمد دردير، الدكتور عبد الرحيم محمد، أطباء جراحة عامة، و الدكتور أحمد عاشور، طبيب التخدير، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.


وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، أن الفريق الطبى نجح في استئصال الطحال لطفل 6 سنوات كان يعاني من نزيف حاد في البطن.


وأشار الديب، إلى أن الطفل تم تحويله من مستشفى دشنا المركزي، و بمجرد دخوله للمستشفى العام، تم التعامل مع الطفل من قبل  فريق الجراحة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.


وأوضح الديب، أن حالة الطفل مستقرة حاليًا، و يتماثل للشفاء بشكل طبيعي، وسط متابعة مستمرة من قبل الفريق الطبي.


اقرأ أيضًا :

محافظ قنا يقرر صرف مكافأة للعاملين بمشروع إنتاج البيض بالمعنا..صور

تسليم أجهزة قياس الاكسجين لحالات العزل المنزلي في قنا.. الأحد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعافى 23 من مصابى حادث أتوبيس القصير - سفاجا وخروجهم من المستشفى

تضامن بورسعيد تحقق نجاحا جديدا فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل

استئصال ورم ضخم بالتجويف الأنفى لمريض في مستشفى قنا الجامعى

فريق طبي بقنا العام ينجح في إعادة جزء مبتور لقدم سيدة تعانى من السكر

أطباء مستشفى الأقصر العام ينجحون في إنقاذ حياة طفلة تعاني عيبا خلقيا بالأمعاء

استئصال طحال من طفل عمره 4 أيام بمستشفى قنا العام

ترشيحاتنا

كورونا السبب.. تغيير طاقم حكام مباراة الأهلى والانتاج الحربى

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ

عبد الوهاب وسنية وبهيرة ونوفا.. تعرف على أجور أبطال "لن أعيش في جلباب أبي"

قرار عاجل من التعليم بشأن إجراءات صرف التعويض التأميني لأعطال تابلت طلاب المرحلة الثانوية

بعد مصطفى محمد.. رحيل لاعب جديد عن الزمالك خلال ساعات

نشرة الفن .. ميرهان حسين تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة.. درة وزوجها يخطفان الأنظار بصور جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه