"قنا العام" ينجح في استئصال طحال طفل عانى من نزيف حاد

نجح فريق طبي بمستشفي قنا العام، في استئصال طحال لطفل عاني من نزيف حاد في البطن.





تكون الفريق الطبي من الدكتور أحمد دردير، الدكتور عبد الرحيم محمد، أطباء جراحة عامة، و الدكتور أحمد عاشور، طبيب التخدير، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.





وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، أن الفريق الطبى نجح في استئصال الطحال لطفل 6 سنوات كان يعاني من نزيف حاد في البطن.





وأشار الديب، إلى أن الطفل تم تحويله من مستشفى دشنا المركزي، و بمجرد دخوله للمستشفى العام، تم التعامل مع الطفل من قبل فريق الجراحة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.





وأوضح الديب، أن حالة الطفل مستقرة حاليًا، و يتماثل للشفاء بشكل طبيعي، وسط متابعة مستمرة من قبل الفريق الطبي.





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