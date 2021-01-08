96 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نسبة 84.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 %و العرب على 6.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.5 مليون جنيه.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.1 %و سجل العرب 6.3 %و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 96.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 0.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 9.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1744 مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية.





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2536 مليون ورقة منفذة على 202 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



